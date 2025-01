Do të debutojë kundër Shqipërisë, Tyhel nis sot zyrtarisht punën si trajneri i Anglisë

Muaj më parë, Tomas Tuhel u zyrtarizua si trajner i kombëtares së Anglisë. Puna zyrtarisht për të ka filluar sot, sipas kontratës së nënshkruar.

Trajneri gjerman ndeshjen e parë si trajner i Anglisë do ta zhvillojë me 21 mars, kundër Shqipërisë, në kualifikueset e Kupës së Botës. Ky do të jetë një duel tepër special për teknikun e “3 Luanëve”.

Dueli mes Anglisë dhe Shqipërisë do të zhvillohet në “Wembly” në orën 20:45

