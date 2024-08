Dje 39 zjarre në ambiente të hapura, pesë janë ende aktive

Gjatë ditës së djeshme në ambiente ​​të hapura kanë shpërthyer gjithsej 39 vatra zjarri. Prej tyre, pesë janë ende aktive, një është nën kontroll, ndërsa të tjerët janë shuar, njoftoi paraditen e sotme Qendra për Menaxhimin e Krizave (QKK).

Sipas njoftimit, një pyll i përzier po digjet në malin Mukos, në afërsi të fshatit Stepantsi dhe në vendin e quajtur “Kaciica”, në kufirin mes komunave Dollneni dhe Çashkë.

“Bimësia e ulët dhe pylli me kërcell të ulët janë djegur në komunën e Studeniçanit, mbi fshatin Cërvena Vodë, afër vendit të quajtur “Kërsta”. Bimësia e ulët po digjet në mes të fshatrave Gorno Koliçan dhe Lubosh të komunës së Studeniçanit. Një pyll me kërcell të ulët dhe bar të thatë po digjet në mes të fshatrave Edeklerci dhe Haxhi-Hamzali në territorin e komunës së Shtipit. Zjarri i fundit aktiv është në komunën e Lozovës, afër fshatrave Durfulia dhe Karatmanovë, ku digjet një pyll me pisha”, thonë nga QMK.

Zjarri në malin e Galiçicës, në territorin e komunës së Ohrit dhe Resnjës, është kategorizuar si “nën kontroll”.

