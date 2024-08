Ditëve në vijim do të mbajë mot jostabil, me reshje të rrëmbyeshme të shiut dhe bubullima

DPHM informon se nën ndikimin e aktivitetit ciklonik nga lindja, ditëve në vijim në orët e pasdites dhe të mbrëmjes do të ketë dukuri të destabilitetit me reshje të rrë,byeshme të shiut dhe bubullima. Posaçërisht proceset do të jenë më intensive të enjten dhe të premten kur në disa vende do të ketë reshje të rrëmbyeshme, bubullima, erë të përforcuar dhe dukuri lokale të motit të lig me reshje intensive të shiut të rrëmbyeshëm, erë të fuqishme dhe breshër.

Në Shkup, rpej nesër deri të premten do të ketë dukri të shpeshtë të reshjeve të rrëmbyeshme të shiut dhe bubullima, ndërsa në disa pjesë të fushëgropës edhe në formë të stuhisë me reshje intensive të shiut, erë të fuqishme dhe breshërit.

DPHM rekomandon kujdes më të madh në rast të paraqitjes së zbrazjeve elektrike dhe të mos qëndrohet në ambiente të hapura dhe nën drunj.

