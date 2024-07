Dita e tretë e debatit të amendamentit në Komisionin për financim dhe buxhet

Dita e tretë e debatit të amendamentit në Komisionin për financim dhe buxhet për ribalancin e Buxhetit për vitin 2024. Konform Rregullores, debati i amendamentit duhet të përfundojë për gjashtë ditë. Për ribalancin e Buxhetit janë parashtruar 58 amendamente, por gjatë debatit një pjesë e tyre janë tërhequr nga propozuesit.

Komisioni deri më tani nuk ka pranuar asnjë amendament të ri.

Gjatë ditës së djeshme Komisioni për financim dhe buxhet nuk pranoi gjashtë amendamentet e parashtruara nga Fronti Evropian, të cilat i referoheshin rregullimit të shtretërve të lumenjve.

Zëvendësministri i Financave, Nikollçe Jankullovski ka sqaruar se mjetet për këtë qëllim janë siguruar nga Banka Evropiane për Investime me vendim të nënshkruar nga Artan Grubi, të miratuar më 7 gusht të vitit 2023.

Për të njëjtën arsye, nuk është pranuar edhe amendamenti i Monika Zajkovës nga PLD-ja, i cili ka të bëjë me rregullimin e shtratit të lumit në Komunën e Zelenikovës.

Paraprakisht, disa amendamente të parashtruara nga LSDM-ja nuk ishin pranuar, përfshirë edhe atë për shpërblimin e zjarrfikësve, policëve dhe ushtarëve për shuarjen e zjarreve, si dhe për rritjen e pagave të zjarrfikësve.

Siç theksoi zëvendësministri i Financave, Nikollçe Jankullovski, është duke u përgatitur një ligj i ri për zjarrfikësit me të cilin do t’i rregullojë këto çështje, megjithatë nuk ka mjete të mjaftueshme në buxhet dhe ribalanci bëhet vetëm për shërbimin e obligimeve deri në fund të vitit për shkak të parashikimeve të këqija dhe shpenzimeve joreale nga Qeveria e mëparshme.

Janë refuzuar edhe tre amendamentet e parashtruara nga Sali Murati nga Fronti Evropian.

Ndryshe, të ardhurat e përgjithshme në ribalancin e buxhetit janë planifikuar në 318,2 miliardë denarë, ndërsa shpenzimet në 362,8 miliardë denarë. Rritja e BPV-së është projektuar në 2,1 për qind, inflacioni në nivel prej 3,5 për qind, ndërsa deficiti buxhetor në 4,9 për qind.

Gjatë miratimit të ribalancimit të buxhetit nga Qeveria, me propozim të Ministrisë së Financave janë miratuar disa konkluzione. Ndër to, që shfrytëzuesit buxhetorë me rastin e lidhjes së marrëveshjeve kolektive të kenë parasysh mjetet buxhetore të miratuara dhe të mos ndërmarrin detyrime për të cilat nuk kanë siguruar mjete në buxhet për vitin aktual, si dhe ndërmarrjet publike dhe shoqëritë aksionare në pronësi shtetërore të kërkojnë mendim nga Ministria e Financave. Ndaj kësaj kanë reaguar nga sindikata e AOGJSH-së, nga ku kanë pyetur nëse është në horizont pezullimi i kontratave kolektive.

Grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së pret që ribalancimi i Buxhetit të miratohet në javën e dytë të gushtit.

