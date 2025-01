Deri të mërkurën borë, ndërsa pastaj mot stabil dhe i ftohtë

Nesër në vend do të ketë reshje të përkohshme kryesisht të borës së dobët në pjesët perëndimore dhe jugperëndimore. Do të fryjë erë e lehtë deri në mesatare nga veriu. Temperaturat e mëngjesit gjithkund do të jenë negative.

Siç njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike në ditët në vijim do të mbisundojë mot stabil dhe më i ftohtë, me temperatura të ulëta të mëngjesit të cilat për shkak të kthjellimit plotësisht do të bien edhe në disa vende nën -10 gradë.

Nga dita e mërkurë do të ketë kushte për paraqitje të mjegullës së mëngjesit.

