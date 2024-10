Delegacioni parlamentar i kryesuar nga kryetari i Kuvendit Afrim Gashi për vizitë në Turqi

Një delegacion parlamentar i kryesuar nga kryetari i Kuvendit Afrim Gashi prej sot deri më 5 tetor do të qëndrojnë në Ankara, Turqi.

Në përbërje të delegacionit, siç informoi shërbimi për shtyp qeveritar, me Bejxhan Ilas, kryetar i Grupit Parlamentar për Bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Turqisë; anëtarët e këtij grupi parlamentar: Nikolla Micevski dhe Merita Kollçi Koxhaxhiku; si dhe deputetët Oliver Spasovski dhe Bekim Sali.

Sot delegacioni nga Kuvendi i Maqedonisë do të ketë takim me prof. dr. Erol Ozvar, kryetar i Këshillit të Arsimit të Lartë.

Për nesër, sipas shërbimit për shtyp të qeverisë, është planifikuar takim me prof. dr. Selim Argun, ushtrues detyre kryetar për Çështjet Fetare, takim tet-a-tet i Afrim Gashit, kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Numan Kurtulmush, kryetar i Kuvendit të Madh Kombëtar të Turqisë Takimi ndërmjet delegacioneve, i cili do të kryesohet nga kryetarët e Kuvendeve, Numan Kurtulmush dhe Afrim Gashi.

Në kuadër të vizitës është parashikuar përshëndetje e presidentit Afrim Gashi në seancë plenare të Asamblesë së Përgjithshme, takim me Kadir Ozkaja, kryetar i Gjykatës Kushtetuese, takim me Hakan Fidan, ministër i Jashtëm i Republikës së Turqisë, takim me Rexhep Taip Erdogan, President i Republikës së Turqisë.

Për të premten, është parashikuar fjalim i Kryetarit të Kuvendit të RMV-së, Afrim Gashi para studentëve të Universitetit Marmara, si dhe takim me qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut që qëndrojnë në Stamboll.

