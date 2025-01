Dauti: Do të vazhdoj të luftoj për barazi dhe kurrë nuk do të pranoj ligje diskriminuese

Deputetja e Frontit Europian, Ilire Dauti, ka reaguar në profilin e saj në Facebook pas votimit të interpelancës që kërkonte shkarkimin e saj nga Komisioni Kuvendor për Politikë Sociale.

Në reagimin e saj, Dauti theksoi se interpelanca ishte një tentativë për të demonstruar forcë ndaj shqiptarëve dhe deputetëve që kanë mendime ndryshe. Ajo nënvizoi se nuk do të ndryshojë pozitat e saj dhe do të vazhdojë të luftojë për barazi, duke theksuar se kurrë nuk do të pranojë ligje diskriminuese.

Reagimi i plotë i deputetes Dauti:

“Përmes interpelancës dëshiruan të demonstrojnë forcë ndaj shqiptarëve dhe deputetëve që mendojnë ndryshe. Unë nuk ndryshoj, do të vazhdoj të luftoj për barazi dhe kurrë nuk do të pranoj ligje që diskriminojnë.”

MARKETING