Darko Kostadinovski: Duhet të largohen dilemat për Ligjin e Gjuhëve

Në një intervistë dhënë për MIA, kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadinovski, ka folur rreth Ligjit të Gjuhëve, duke thënë se duhet të hiqen gjitha dilemat mbi Ligjin e Gjuhëve, edhe pse politika ka krijuar kaos juridik me këtë ligj.

“Me Ligjin për Gjuhët, politika krijoi një lloj kaosi juridik, i cili rezultoi me kaos politik, mosbesim, dilema. Publiku ka parë tashmë raportin e Komisionit të Venecias. Gjykata Kushtetuese është në lëvizje jo për të qenë e mençur, por për të marrë një vendim të bazuar në kushtetutë-ligjore dhe të arsyetuar. Çfarë mund të vendoset, nuk e di, nuk mund ta di dhe nuk do të komentoj”, thotë kryetari i Gjykatës Kushtetuese Darko Kostadinovski për MIA-n.

Lënda e Ligjit për Gjuhët përbëhet nga 13 nisma qytetarësh, parti politike, shoqata të ndryshme, që është themeluar në vitin 2019.

Jemi të vetëdijshëm, siç thotë ai, për interesin publik dhe për pasojat e mundshme nëse Gjykata vendos të shfuqizojë ose lërë në fuqi këtë ligj ose të ndërhyjë në dispozita të caktuara, është e mundur që të ketë pakënaqësi.

“Ajo që është e rëndësishme është që para se të bëni ndonjë koment, të shihni objektivisht argumentet në çdo vendim. Vendimi i Gjykatës duhet të respektohet dhe të pranohet si shprehje e pjekurisë së politikës dhe shoqërisë, vendimi duhet të jetë kornizë udhëzuese për veprimin e ligjvënësit”, thekson Kostadinovski.

Kostadinovski shton se ligji zbatohet dhe krijon probleme në zbatimin e tij dhe nga ky aspekt, nga 1 shtatori, me hyrjen në fuqi të ligjit të ri të Gjykatës, për të shmangur pasoja të dëmshme. Për qytetarët, Gjykata Kushtetuese ka mundësinë që me një vendim të mundshëm të nisë procedurën për përcaktimin e afatit në të cilin ligjvënësi duhet të respektojë dhe të heqë çdo dispozitë problematike kushtetuese brenda një periudhe jo më të gjatë se gjashtë muaj. – Nuk mund të parashikoj nëse kjo do të ndodhë!, shton Kostadinovski.

I pyetur nëse Gjykata do të arrijë të balancojë siç duhet pa i prishur marrëdhëniet politiko-etnike në vend si dhe sfidat e mundshme të sigurisë, Kostadinovski sqaron se Gjykata Kushtetuese mban barrën më të madhe për të vendosur për çdo çështje të ndijshme.

Ai thekson se si një nga gjyqtarët me shërbimin më të gjatë në përbërjen aktuale, ka qenë dëshmitar i disa situatave të tilla.

MARKETING