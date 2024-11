Conference League/ Chelsea spektakël me 8 gola, Fiorentina “bie” në transfertën qipriote

Ishin padyshim fitore spektakolare nga favoritët.

Kanë përfunduar dhjetë sfidat e fundit të kësaj të enjteje të vlefshme për xhiron e 3-t të fazës ligë së Conference League, ku në total janë shënuar plot 30 gola.

Fitore “magjike” kanë arritur “Blutë” e Chelsea të cilët kanë mundur me 8 gola armenët e Noah në “Stamford Bridge”, ku padyshim shkëlqyen Joao Felix e Christopher Nkunku, me nga një dopietë, ndërsa golat e tjerë erdhën nga Adarabioyo, Marc Guiu, Axel Disasi e Mykhailo Mudryk, ndërsa “gjurmën” e tij e la edhe argjentinasi Enzo Fernandez me tre asiste.

Humbje shokuese pësuan “Violët” e Fiorentina të cilët u mposhtën në transfertën qipriote të APOEL me rezultatin e ngushtë 2-1, me golin e Jonathan Ikone, që nuk majftoi për të përmbysur rrjetat e Donis dhe Abagna.

Në sfida të tjera, Real Betis fitoi 2-1 ndaj Celje, Panathinaikos u mund 2-1 nga Djurgarden, Jagellonia triumfoi 3-0 ndaj Molde, Copenhagen barazoi 2-2 me Basaksehir, Heidenheim triumfoi 2-0 ndaj Hearts, LASK Linz barazoi 0-0 me Cercle Brugge, ndërsa St.Gallen fitoi 2-1 në transfertën e Larne

