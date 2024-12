Çmimi për kilometër i transportuesve privatë rritet për 20 denarë

Me 28 vota “për”, asnjë “kundër” dhe një “abstenim”, këshilltarët e Qytetit të Shkupit sonte vonë e votuan Vendimin për përcaktimin e vlerës së kompensimit për shërbimet e kryera në transportin me linjë të udhëtarëve, sipas kriterit – kilometri i përfunduar. Transportuesit privat do të marrin rritje prej 20 denarë për kilometër me aneks të kontratës nga 1 janari i vitit të ardhshëm dhe çmimi do të jetë i vlefshëm deri në maj kur skadon kontratat ekzistuese. Kjo rritje e çmimit për kilometër për transportuesit privatë do të jetë pjesë e Buxhetit të ardhshëm të Qytetit të Shkupit, i cili u votua sot.

Transportuesit privat kërkuan rritje pa specifikuar se sa, ndërsa më herët në takim me këshilltarët e VMRO-DPMNE-së u pajtuan që rritja të jetë 30 denarë. Ky çmim ishte i papranueshëm për administratën e qytetit, sepse u votua pa asnjë përllogaritje dhe analizë sipas një formule ligjore. Në një periudhë dy javore është bërë analiza, pas së cilës këshilltarët kanë votuar sonte.

Koordinatori i grupit këshilldhënës të VMRO-DPMNE-së, Martin Stojanovski theksoi se grupi i tyre këshilldhënës do ta mbështesë vendimin dhe u bëri thirrje këshilltarëve të partive tjera politike që të japin mbështetje. Ai theksoi se transportuesit privat meritojnë një shumë më të lartë për kilometër të realizuar.

MARKETING