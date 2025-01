City ofron 65 milionë euro për yllin e Juventusit

Manchester City pritet t’i bëjë një ofertë zyrtare Juventusit për Andrea Cambiason gjatë 48 orëve të ardhshme, që thuhet se vlen rreth 65 milionë euro. Sipas ekspertit të transferimeve të “Gianluca Di Marzio” dhe ekspertit “Fabrizio Romano”, negociatat janë vendosur të marrin hapin tjetër dhe një propozim me shkrim mund të arrijë gjatë fundjavës.

Juve duket se nuk dëshiron të shesë mbrojtësin e krahut në mes të sezonit, kështu që do të preferonte të presë deri në korrik për të bërë transferimin. Megjithatë, nëse oferta i afrohet çmimit të kërkuar prej 70-80 milionë euro, atëherë ata mund të jenë të hapur për një dalje të mundshme.

Cambiaso mbush 25 vjeç muajin e ardhshëm dhe pati 13 paraqitje me Italinë, në të cilat shënoi dy gola. Një produkt i akademisë së të rinjve të Genoas, ai u ble nga Juventusi për 13.3 milionë euro në verën e vitit 2022, më pas shkoi në huazim te Bologna përpara se të lërë gjurmë në Torino.

Kryesisht një mbrojtës i majtë, Cambiaso gjithashtu mund të luajë në të djathtë, ndërsa ai është i lumtur të kalojë edhe në role më të avancuara të mbrojtësit të krahut.

Deri më tani këtë sezon, ai ka bërë 25 paraqitje me dy gola dhe dy asistime.

