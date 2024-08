Celina shënon supergol në kampionatin suedez

Futbollisti i kombëtares së Kosovës, Bersant Celina ka realizuar gol në ndeshjen e kampionatit suedez me skuadrën e tij AIK Stockholm ndaj Djugarden.

Ai është inkuadruar në lojë në minutën e 30-të, teksa vetëm pas nëntë minutash ka shënuar gol, shkruan Arbresh.info.

Ky ishte goli i tretë këtë sezon për futbollistin dardan.

Aktualisht skuadra e Celinës, AIK Stockholm po shënon fitore me rezultat 2-0./Arbresh.info

🇽🇰🇸🇪Bersant Celina gives @AIKfotboll the lead in the Stockholms derby against @DIF_Fotboll!

The magician still got it 🪄

pic.twitter.com/5iWYVAciJO

— Kosovar Talents (@Kosovartalents) August 18, 2024