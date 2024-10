Bislimoski: Nuk pres ndonjë goditje serioze sa i përket çmimit të gazit dhe energjisë elektrike

Kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetikë (KRRE), Marko Bislimoski, sonte theksoi se nuk do të ketë probleme në fushën e furnizimit me gaz në Maqedoni.

Bislimovski në intervistën e sontme në “Vin-Vin” në TV Telma theksoi se problemi me mbylljen e gazsjellësit në Ukrainë mund të shkaktojë disa tronditje në bursat evropiane, por nuk pret ndonjë goditje serioze në aspektin e çmimit të gazit dhe energjisë elektrike.

“Në pjesën e furnizimit me gaz Maqedonia nuk do të ketë probleme. Gazi vjen nga “Rrjedha Turke”, është kryesisht gazi “Gazprom”, nga Turqia nëpërmjet Bullgarisë vjen tek ne. Vetëm problemi me mbylljen e gazsjellësit në Ukrainë mund të shkaktojë tronditje të caktuara në bursat evropiane, por ajo që shohim është se edhe Austria thotë se nuk kemi problem të sigurojmë gaz nga një vend tjetër, të njëjtën gjë thotë edhe Hungaria. Republika Çeke dhe Sllovakia ishin gati. Pra, nuk pres ndonjë goditje serioze në lidhje me çmimin e gazit që do të ndikojë më tej në energjinë elektrike. Është e mundur sepse zakonisht Evropa ka importuar gjithmonë sasi mjaft të mëdha të energjisë elektrike nga Ukraina. Tani, një numër i madh i impianteve të prodhimit të energjisë në Ukrainë në këtë luftë krejtësisht të çmendur janë shkatërruar dhe drejtimi i kundërt i lëvizjes së energjisë elektrike tashmë është i dukshëm. Ata importojnë energji elektrike dhe do të shohim se si ky dimër do të jetë më karakteristik, sepse në muajt e fundit u shkatërruan numri më i madh i impianteve prodhuese. Kështu që ne do të shohim se si do të funksionojë gjithçka. Ajo që shohim në bursa është le të themi një çmim midis 100 dhe 110 euro për megavat orë. Ky është tremujori i parë i vitit 2025 dhe i gjithë viti 2025, këtu është diku në diferencën prej pesë përqind. Pra, le të shohim se si do të jetë, por gjithmonë do të ketë sfida. Ishte interesante në të kaluarën që nuk kishte lidhje me energjinë elektrike, gazin natyror kur u la të kuptohet se sulmet e Iranit ndaj Izraelit, rritën çmimin e naftës për 10 dollarë. Epo tani që ka kaluar ka filluar të ulet këto pak ditë. Pra, bursat e të gjitha kompanive energjetike janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj politikës, gjë që nuk është e mirë”, tha Bislimoski.

Kreu i KRRE-së theksoi se ne nuk kemi skenar B, kemi vetëm skenar A dhe EMV duhet të qëndrojë në këmbë dhe të kthehet në kondicionin financiar. Ai tha se nuk kishte zgjidhje tjetër përveç uljes së kostove dhe rritjes së prodhimit.

Maqedonia, tha ai, është anëtare e Komunitetit Evropian të Energjisë dhe ka marrë obligime.

“Sa i përket thëngjillit, ne nuk jemi një vend i pasur energjetik, kemi burime. Nuk kemi asnjë. Nga burimet e kemi pasur thëngjillin, e kemi akoma, të shohim sa kohë mund ta përdorim derisa të bëjmë transformimin. Ne kemi thënë se nga viti 2025 do të ndërtohet një termocentral në Manastir. Le të shkojmë, do të shohim që nuk ka. Atë proces të ndërtimit të impianteve të reja të kogjenerimit që duhet të zëvendësojnë blloqet tona në Manastir, duhet ta realizojmë. Dhe atë sa më parë”, thotë kreu i KRRE-së.

Ai thotë se në shtet janë ndërtuar shumë burime të rinovueshme, e cila ka nevojë nga ajo energji bazë që sistemi të funksionojë.

“Nëse kapaciteti i tre blloqeve në Manastir është 700 megavat, ne fakt kemi 450-460 në rrjet, defakto një bllok është jashtë loje për ne. Për shkak të faktit se atje kemi thëngjill më cilësor, nuk dihet gjithmonë se çfarë cilësie është thëngjilli i importuar, kështu që na pengon dhe ka probleme gjatë prodhimit të vetë energjisë elektrike dhe për këtë arsye ka ndërprerje të shpeshta”, thotë Bislimoski.

Kreu i KRRE-së vlerëson se duhet të liberalizohet tregu i derivateve.

Bislimoski thekson se në Maqedoni në tre vitet e fundit janë ndërtuar 1000 megavat burime të ripërtëritshme të energjisë, proces të cilin e ka mundësuar vetë ekonomia e Maqedonisë.

