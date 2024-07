Biden u tërhoq nga gara, reagon Trump: Presidenti më i keq në historinë e SHBA-së

Republikani Donald Trump ka reaguar pas vendimit të Biden për tu tërhequr nga gara presidenciale.

Në një telefonatë me CNN ish-presidenti Donald Trump e përshkroi Bidenin “si presidenti i vetëm më i keq deri tani në historinë e Amerikës”.

Ndërsa është e paqartë se kush do të jetë kandidati demokrat, Trump tha se mendon se zëvendëspresidentja Kamala Harris do të jetë më e lehtë për t’u mposhtur sesa Biden.

