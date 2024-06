Bellingham dhe Kane nderojnë Anglinë ndaj Sllovakisë, “Tre Luanët” në çerekfinale

Anglia ishte një minutë larg mbylljes me me turp aventurës në Euro 2024, por në limitet e ndeshjes, britanikët barazuan ndeshjen ndaj Sllovakisë dhe në fund fituan pas kohës shtesë me rezultatin 2-1. Sllovakët kishin kaluar në avantazh prej minutës së 25 me anë të Ivan Schranz. “Tre Luanët”, provuan gjithçka deri në minutën e 95 teksa u dalën më herët edhe nga shtylla pas një goditje të Declan Rice.

Mirëpo, u desh një roveshatë e Jude Bellingham që Anglia të mbetej pjesë e këtij Europiani duke e dërguar kështu ndeshjen në kohën shtesë. Të entuziazmuar në maksimum nga goli në fundin e lojës, britanikët shënuan menjëherë edhe golin e përmbysjes në fillimin e pjesës së parë të kohës shtesë. Harry Kane u gjend i lirë në zonë dhe me gjithë kuadratin e portës në dispozicion, nuk mund të gabonte.

Në pjesën e dytë shtesë, Anglia menaxhoi më së miri avantazhin dhe pavarësisht vuajtjes, ia doli të kualifikohej për në çerekfinale aty ku do të përballet me Zvicrën. Sakaq, përfundon në 1/8-tat aventura e Sllovakisë në Euro 2024 që gjithsesi la shenjë sidomos pas kësaj sfide me Anglinë.

