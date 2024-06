Belgjika dominon dhe merr fitoren e parë në Euro 2024 ndaj Rumanisë

Belgjika ka shënuar fitore me rezultat 2-0 ndaj Rumanisë e cila ishte e para për ta në Euro 2024 pas humbjes që pësuan në ndeshjen hapëse ndaj Sllovakisë.

Belgët arritën të marrin avantazhin që në minutën e dytë të takimit përmes Youri Tielemans i cili me një goditje nga distanca realizoi një gol të bukur për 1-0.

Vetëm një minutë më vonë Rumania pati një rast të artë shënimi me Radu Dragusin por gjuajtja e tij me kokë u prit për mrekulli nga Koen Casteels.

Një tjetër rast të mirë shënimi e pati edhe Belgjika me anë të Jeremy Doku por portieri rumun e priti me shumë mund gjuajtjen e tij.

Në pjesën e dytë vazhdoi dominimi i Belgjikës, ku eventualisht arritën të shënojnë edhe golin e dytë i cili konfirmoi fitoren e tyre të parë në Euro 2024.

Megjithatë fillimisht ata shënuan golin e dytë me anë të Romelu Lukakut në minutën e 64-të, por pas rishikimit në VAR u anulua për pozitë jashtë loje.

Goli i qetësisë për belgët erdhi në minutën e 80-të ku pas një pasimi të mrekullueshëm nga portieri Casteels, De Bruyne arriti që ta mposht portierin rumun duke shënuar në cepin e djathtë të portës për 2-0.

Deri në përfundim të takimit Belgjika pati edhe një rast tjetër me anë të Romelu Lukakut por atij sërish iu mohua goli.

Me këtë fitore Belgjika shkon në kuotën e tri pikëve ndërsa ndeshjen e fundit në fazën e grupeve do ta luajë ndaj Ukrainës, ndërsa Rumania do të përballet me Sllovakinë.

