BDI: “2024: Nga Kryeministri i Parë Shqiptar deri te ‘shqiptarë të ndershëm’

Teksa qëndrojmë në prag të një viti të ri, është e rëndësishme të reflektojmë mbi rrugëtimin e vitit 2024—një vit që filloi me zgjedhjen historike të Kryeministrit të parë me etni shqiptare në Maqedoninë e Veriut, një moment që mbushi çdo zemër shqiptare me krenari, thuhet në reagimin e BDI-së.

Sipas tyre, ky triumf nuk ishte vetëm politik, por ishte një fitore e kauzës që shqiptarët janë pjesëtarë të barabartë të këtij shteti, që ky vend është atdheu ynë i përbashkët.

“Për herë të parë, shqiptarët ndjenë premtimin e një demokracie të mirëfilltë multietnike, ku të drejtat dhe mundësitë e barabarta nuk janë vetëm ideale, por realitete.

Megjithatë, gjatë vitit, pamë një kontrast të thellë dhe alarmues—një kthesë të plotë.

Ajo që filloi si hap përpara, u shndërrua në një vit pengesash për shqiptarët.

Peizazhi politik u ndryshua nga një koalicion jolegjitim që përjashtoi përfaqësimin e vërtetë shqiptar, duke e reduktuar zërin tonë në qeveri në duart e disa bashkëpunëtorëve të zgjedhur sipas dëshirës së Kryeministrit.

E drejta për vetëidentifikim u sulmua dhe u ndalua nga Gjykata Kushtetuese, duke sfiduar një nga liritë themelore të popullit tonë.

Gjuha shqipe, themeli i identitetit tonë, u nënvlerësua.

Ëndrra europiane u pamundësua,

Mekanizmat e përfaqësimit të drejtë, të sanksionuara nga Marrëveshja e Ohrit, u çmontuan.

Flamuri shqiptar, simboli ynë i krenarisë, u nënçmua, ndërsa aktet e poshtërimit u festuan. Alfabeti ynë kombëtar, që bashkon të gjithë shqiptarët, u ndalua, duke goditur në zemër të identitetit dhe arsimit tonë kombëtar.

Ky është realiteti i vitit 2024: një vit që filloi me shpresë dhe përfundoi me një përpjekje të qëllimshme për të zhbërë progresin që shqiptarët kanë luftuar me dekada për ta arritur.

Megjithatë, përballë këtyre sfidave, ne qëndrojmë të pathyeshëm. Asnjë sulm ndaj identitetit, gjuhës apo të drejtave tona nuk mund ta zbehë shpirtin e popullit shqiptar.

Këto pengesa vetëm sa forcojnë vendosmërinë tonë për të luftuar për barazi, drejtësi dhe përparim. Ne jemi ruajtësit e trashëgimisë sonë dhe arkitektët e së ardhmes sonë.

Teksa i themi lamtumirë këtij viti të trazuar, shohim përpara drejt vitit 2025 me vendosmëri të re.

BDI mbetet e përkushtuar për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve, për të avancuar demokracinë multietnike dhe për të punuar pa u lodhur që çdo fëmijë në Maqedoninë e Veriut të rritet në një shoqëri ku ëndrrat e tij nuk kufizohen nga përkatësia etnike.

Qoftë viti i ri një vit shprese, uniteti dhe suksesi për çdo familje.

Së bashku, do t’i kapërcejmë të gjitha sfidat dhe do të ndërtojmë një të ardhme që nderon sakrificat e të parëve tanë dhe përmbush aspiratat e gjeneratave që do të vijnë.

Gëzuar Vitin e Ri 2025!”, thuhet në komunikatën e BDI-së.

