Bayerni bie keq në Champions, argëtohet Reali, fitojnë Milan e Inter, spektakël te PSG-City

Ndeshjet e kësaj të mërkure në Champions dhuruan emocione. Bayern pësoi disfatë të hidhur 3-0 ndaj Feyenoord në transfertë, duke bërë kështu që me shumë mundësi do t’i duhet Play Off për të kaluar në fazën tjetër.

Real Madrid nuk has vështirësi, teksa fitoi 5-0 ndaj Salzburg, duke dominuar totalisht.

Interi, me Asllanin si titullar, mundi 0-1 Spartën e Pragës.

Arsenal fitoi 3-0 ndaj Dinamo Zagreb ndërsa PSG-City përfundoi 4-2.Milanit, i mjaftoi një gol (1-0) për të kaluar pengesën e Gironas. Këto takime shkojnë në llogari të xhiros së shtatë të fazës së ligës, me këtë të fundit që jep verdiktet javën tjetër.



