Barcelona nuk do të zbatojë gjobën që mund t’i sillte fitime prej 1 milion euro në ditë

Barcelona festoi 125 vjetorin e saj të premten e kaluar, një rast që supozohej të shënohej të nesërmen me kthimin e tyre në Camp Nou të rinovuar për përballjen e tyre kundër Las Palmas.

Megjithatë, tani data më e mundshme është muaji shkurt, megjithëse disa vlerësime thonë se mund të mos jetë gati për përdorim deri në fund të sezonit.

Blaugranët kishin planifikuar vonesat, dhe në kontratën e tyre me firmën turke të ndërtimit Limak, kishte një klauzolë që theksonte nëse stadiumi nuk ishte gati për përdorim të pjesshëm deri më 29 nëntor, atëherë klubi katalunas do t’i duhej t’i paguante 1 milion euro për çdo ditë përtej asaj date mbarimi.

Mediumi Sport shkruan se nuk do ta zbatojnë atë gjobë për arsye të ndryshme, në një artikull që më pas është fshirë.

Arsyeja e parë është se nëse do të shkonte në gjykatë, Barcelona do të duhej të merrte parasysh vonesat që duhej të merreshin me lejen e planifikimit.

Së dyti, ata janë të kënaqur me punën që po kryen Limak-u, ndërkohë që nuk kanë dashur t’i prishin marrëdhëniet me firmën e ndërtimit, pasi mendojnë se kjo nuk do ta ndihmonte që stadiumi të përfundonte.

Duke pasur parasysh situatën financiare të Barcelonës, sigurisht pritej që të klubi të shfrytëzonte për të marr të ardhura.

Barcelona po mbështetet në rikthimin e tyre në Camp Nou për një rritje të madhe financiare, duke pasur parasysh kapacitetin e rritur dhe koston e reduktuar për menaxhimin.

