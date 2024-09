Barcelona mposhtet nga Monaco, Atalanta dhe Arsenali ndahen në paqe

Kanë përfunduar ndeshjet e mbrëmjes, për xhiron e parë të fazës së parë të Uefa Champions League.

Monaco arriti një fitore tejet të rëndësishme në shtëpi me rezultatin 2-1 përballë Barcelonës. Katalanasit mbetën me 10 lojtarë që në fillim të ndeshjes, pas daljes me karton të kuq të Eric Garcia.

Ndeshja Atletico Madrid-Leipzig, përfundoi 2-1, ku madrilenët shënuan golin e fitores në minutat e fundit.

Barazim pa gola mes Atalantës së Gjimshitit dhe Arsenal. Një fitore për Brest, e cila mundi Sturm në shifrat 2-1.

