Barcelona me plan të guximshëm financiar për regjistrimin e Dani Olmos

Barcelona po bën plane për të siguruar fonde të reja për të siguruar regjistrimin e Dani Olmo në fillim të vitit 2025.

Regjistrimi i Olmos në Barcelonë është kompleks me klubin që ende po balancon një situatë delikate financiare në Kataluni.

Sipas burimeve të La Liga-s të kontaktuara nga gazeta Mundo Deportivo, Blaugranët kanë kohë deri më 31 dhjetor për të zgjidhur çështjen, për të shmangur pamundësinë për të luajtur me Olmon në janar.

Barcelona nuk e luan ndeshjen e saj të parë në ligë deri në gati tre javë në 2025, për shkak të Kupës së Mbretit dhe Superkupës së Spanjës, por pasi regjistrimet janë përfunduar nga Federata Spanjolle e Futbollit (RFEF), ai mund të jetë i papërshtatshëm.

Në përgjigje, Barcelona po thërret një votim për të finalizuar marrëveshjen e tyre të sponsorizimit me Nike më 21 dhjetor, për të liruar fondet.

Megjithatë, rrugë të tjera janë duke u shqyrtuar, me raportet nga Diario AS që pretendojnë se klubi do të shesë vendet VIP për 20 vitet e ardhshme me një të ardhur të menjëhershme prej rreth 200 milionë euro në Camp Nou-n e rinovuar. /Telegrafi/

