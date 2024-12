Barcelona lëshon deklaratë zyrtare për situatën dramatike për regjistrimin e Dani Olmo

Barcelona ka mohuar çdo lajm për një zgjatje të mundshme të afatit për të regjistruar Dani Olmo dhe Pau Victor për gjysmën e dytë të sezonit.

Blaugranët janë në pritje të dritës jeshile nga La Liga, me më pak se tre orë të mbetura para afatit.

Gjigantët katalanas konfirmojnë se kanë aplikuar në RFEF për licenca të reja për Olmo dhe Victor.

Barcelona ka rënë dakord për shitjen e disa prej dhomave të tyre VIP për 20 vitet e ardhshme në Camp Nou tek një fond i Katarit për rreth 100 milionë euro.

La Liga tani po shqyrton dokumentacionin, pasi ka kërkuar prova që pagesa është bërë.

Nëse nuk u jepen ato licenca në kohë, atëherë as Olmo dhe as Victor nuk do të mund të luajnë për pjesën tjetër të sezonit.

Ka një rrezik të dyfishtë në rastin e Olmos, i cili ka një klauzolë në kontratën e tij që e lejon të largohet falas nëse nuk regjistrohet me kontratën e plotë të paguar, megjithëse agjenti i tij ka thënë se ai do të qëndrojë në klub.

