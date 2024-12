Barcelona e interesuar për Marcus Rashford

Me më pak se një javë deri në hapjen e merkatos së transferimeve të janarit, të gjitha sytë janë te Marcus Rashford i Manchester United.

Ai duket pothuajse i sigurt për t’u larguar nga klubi pasi është lënë jashtë skuadrave të fundit për ndeshje, shkruan Gazeta Express.

Barcelona është lidhur fort me sulmuesin, dhe sipas Football Transfers, ata tashmë i janë drejtuar United me qëllimin për të arritur një marrëveshje huazimi fillestar, e cila do të përfshinte një opsion për ta bërë transferimin të përhershëm për 42 milionë euro gjatë verës.

Marcus Rashford edhe dje u la jashtë ekipit për ndeshje.

MARKETING