Barazimi me United, Carragher i zhgënjyer: Shans i humbur për Liverpool

Ish-lojtari i Liverpoolit, Jamie Carragher u shpreh i zhgënjyer për BBC, pas barazimit 2-2 me Manchester United.

“Duket si një mundësi e humbur për Liverpoolin. Ata do të kenë parë rezultatin e Arsenalit mbrëmë dhe do të prisnin të hynin në këtë lojë dhe të fitonin.

Kishte një ndjenjë shumë të fortë se Liverpool do ta fshinte Manchester United para ndeshjes.

Njerëzit po flisnin se sa shumë gola do të shënonin, nuk duhej të ishte kështu, në fakt fusha foli ndryshe”.

