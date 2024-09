Banka Popullore: Norma bazë e interesit ulet për 0.25 pikë përqindje

Kushtet e fundit në ekonomi mundësojnë fillimin për një normalizim gradual të kujdesshëm të përcaktimit të politikës monetare dhe është vendosur norma e interesit për bonot e thesarit të ulen me 0.25 pikë përqindje, në nivelin 6.05 për qind, kumtoi sot Banka Popullore.

Normat e interesit për depozitat njëditore dhe 7 ditore janë të pandryshuara, përkatësisht në nivelet 4.20 për qind dhe 4.25 për qind. Oferta e pandryshuar është edhe oferta e bonove të thesarit në ankandin e rregullt dhe është 10 miliardë denarë.

Bordi ekzekutiv për përcaktimin e politikës monetare të Bankës Popullore dje në seancën e rregullt shqyrtoi të dhënat dhe informacionet më të fundit për ekonominë globale dhe për kompanitë vendase dhe zhvillimet më të fundit në tregjet financiare ndërkombëtare dhe vendase në kuadër të përcaktimit të politikës monetare.

Me ndryshime të tilla, sipas BP-së, ruhet kujdesi në politikën monetare duke marrë parasysh rreziqet që lidhen me mjedisin e jashtëm që ekzistojnë ende, por edhe me faktorët e brendshëm që ndikojnë në kërkesën agregate. Dhe pritet ende që niveli i normave të interesit, së bashku me ndryshimet e mëparshme në rezervën e detyrueshme dhe masat makroprudenciale të marra, duke përfshirë rritjen graduale të normës së shtresës mbrojtëse kundër ciklike të kapitalit për ekspozimet bankare (1 për qind me aplikim nga korriku i vitit 2024), do të kontribuojë në stabilitetin e çmimeve në periudhën afatmesme dhe në ruajtjen e stabilitetit të kursit të këmbimit. Njëkohësisht, ndryshimet në instrumentin e rezervës së detyrueshme, të cilat zbatohen nga korriku 2024, kontribuojnë në mbështetje shtesë për përcaktimin e politikës monetare.

Nga Banka Popullore, madje informojnë se vendimi për politikën monetare është i bazuar në vlerësimet e inflacionit i cili lëviz brenda pritshmërive, si dhe në lëvizjet e vazhdueshme favorizuese të tregut valutor. Norma vjetore e inflacionit u ngadalësua ndjeshëm në muajin gusht dhe arriti në 2.2 për qind, me lëvizje të favorshme në të tre komponentët kryesorë, pra rënie të çmimeve të komponentëve ushqimore dhe energjetike dhe rritje të ngadaltë të inflacionit bazë.

