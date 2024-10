Balotelli rikthehet në Serie A: Shpresoj që të jem gati sa më shpejt

Super Mario Balotelli zgjodhi të rikthehej në futbollin italian, teksa së fundmi firmosi me Genoan në Serie A. Sulmuesi me pasaportë italiane nënshkruajti një marrëveshje, e cila parashikohet të zgjasë deri në 30 qershor 2025. Balotelli ka thënë fjalë e para si lojtar i Genoas, në një intervistë të dhënë së fundmi.

“Sinqerisht, nuk dua të flas, por të luaj. Shpresoj që së shpejti të jem gati. Po sikur të kem zjarr brenda vetes? Do ta shihni…” – tha Balotelli.

