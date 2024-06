Austria gjen tre pikët e para në Euro 2024, Polonia me një “këmbë jashtë”

Austria koleksionoi trepikëshin e parë në Grupin D, teksa mposhtën 1-3 Poloninë. Në Olympiastadion të Berlinit, austriakët kaluan të parët në avantazh me anë të Trauner që shënoi në minutën e nëntë. Megjithatë, polakët gjetën forca dhe barazuan pa u mbyllur pjesa e parë me anë të Piatek.

Në fraksionin e dytë, Austria u shfaq më kërkuese dhe u shpërblye në të 66-tën me Baumgartner që goditi bukur në hyrje të zonës. 12-minuta më pas, Austria realizoi edhe golin e tretë dhe të sigurisë teksa Arnautovic mposhti nga pika e bardhë portierin Shezni.

Kështu, pas ndeshjes së dytë në Grupin D, Austria ngjitet në kuotën e tre pikëve dhe në ndeshjen e fundit do të përballen me Holandën. Nga ana tjetër, Polonia mbetet në kuotën e zero pikëve dhe me ndeshjen e fundit që e luajnë me Francën, mund të konsiderohen si me një “këmbë jashtë” Europianit.

