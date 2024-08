Atletico Madrid mposht Juventusin në miqësoren e luksit

Juventus humbet miqësoren me Atletico Madrid me bardhezinjtë që u mposhtën me shifrat 0-2.

Spanjollët i shënuan dy golat në pjesën e dytë, teksa i pari që festoi ishte Joao Felix në minutën e 48.

Ndërkohë, pesë minuta para fundit Correa vendosi përfundimisht triumfin e Atleticos teksa argjentinasi nuk gaboi nga pika e bardhë dhe shënoi golin e dytë.

Kështu, Juventus dhe Atletico Madrid mbyllin ndeshjet miqësore para sezonit dhe presin tashmë debutimin në kampionatet respektive, me bardhezinjtë që luajnë ndaj Comos dhe madrilenët që luajnë me Villareal.

