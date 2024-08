ASH: VLEN manipulon me Ligjin për Lojërat e Fatit, ai nuk i mbyll ato vetëm i rregullon në aspektin online

Nga Aleanca për Shqiptarët krahu Ziadin Selës, kanë reaguar në lidhje me deklaratën e zëvendëskryeministrit të Parë Izet Mexhiti, i cili tha se me interpretimin autentik të ligjit për lojërat online ato do të mbyllen.

Nga ASH-ja thonë se me interpretim autentik nuk mbyllen objektet e lojërave të fatit, por siç thonë “vetëm rregullohet një pjesë e lojërave online”.

“Duam të njoftojnë opinionin për mashtrimin e madhe që si çdo ditë, edhe sot tentoi ta bëjë zëvendëskryeministri Izet Mexhiti, duke manipuluar me interpretimin autentik të ligjit për lojërat online. Me këtë interpretim, nuk mbyllen objektet e lojrave të fatit, por vetëm rregullohet një pjesë e lojrave online”, thonë nga Aleanca për Shqiptarët e Ziadin Selës.

