Arsovska: Nuk do kandidohem për mandat të dytë!

Kryetarja aktuale e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska nuk do të kandidoj për një mandat të ri. Në deklaratën për media dhënë sot pas pranimit të gjashtë autobusëve të rinj ekologjikë për nevojat e NQP-së, Arsovska tha se gjendja në vend është tejet e polarizuar dhe se nuk planifikon të bashkëpunojë me njerëz që dinë vetëm të sabotojnë dhe bllokojnë.

“Do doja që së paku një herë të tregojnë para qytetarëve se atë që thonë, do të mund ta realizojnë në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të kenë mbështetje. Kur kam kandiduar për kryetar komune kam pasur mbështetjen e VMRO-DPMNE-së e cila fatkeqësisht nuk arriti ta tejkalojë veten… Faleminderit, por me njerëz të tillë që dinë vetëm të sabotojnë dhe të bllokojnë nuk do të doja asnjëherë të bashkëpunoj”, ka thënë Arsovska.

E pyetur nëse me zhvillimet e fundit në NQP ka filluar fushata për zgjedhjet lokale, Arsovska tha se nuk do të hyjë në agjendat politike, por se qytetarët janë të vetëdijshëm të mund të vlerësojnë se kush janë ata që mundën ta zgjidhin problemin me transportin publik në tre vitet e fundit.

“Nëse dikush thotë se këtë problem do ta zgjidh vitin e ardhshëm pas zgjedhjeve lokale, pyeteni pse nuk e ka zgjidhur deri tani. Sepse Këshilli është ai që ka mundur vendimin për furnizimin e autobusëve të rinj ta miratojë tre vjet më parë. Pse nuk është miratuar një vendim i tillë duhet t’i pyesni ata. Të mund pa vendim të Këshillit, Qyteti i Shkupit të funksionojë dhe të mund të bënte furnizim publik, deri tani do të ishte bërë”, ka thënë Arsovska.

