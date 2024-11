Arrihet marrëveshja, Roma rikthen trajnerin Ranieri

Claudio Ranieri mund të quhet trajneri më i ri i Romës. Drejtuesit e klubit verdhekuq, kanë arritur marrëveshjen me teknikun italian, për ta rikthyer në stolin e kryeqytetasve për herë të tretë.

Ranieri do të pasojë në stol trajnerin Ivan Juric, i cili u shkarkua në fundjavë, për shkak të rezultateve negative të arritura.

Tekniku 73-vjeçar do të firmosë kontratën deri më 30 Qershor 2025, ndërsa stërvitjen e parë do e zhvillojë këtë të enjte.

Gjithçka është mbyllur dhe mungon vetëm njoftimi zyrtar nga klubi i Romës, që do të vijë në orët e ardhshme.

Kujtojmë se Ranieri njoftoi në fund të sezonit të kaluar tërheqjen nga trajningu, por nuk mund ta refuzonte dot skuadrën e zemrës, duke bërë kështu prapaktheu.

