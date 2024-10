Arrestohet një shtetas i Maqedonisë në Kosovë, kërkohet me fletarrest ndërkombëtar

Policia e Kosovës, konkretisht njësia nga Administrata për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Sundimin e Ligjit në Policinë e Kosovës (FAST/FAST), dje në Ferizaj ka arrestuar një shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut për të cilin është lëshuar fletarrest ndërkombëtar, njoftoi MIA-s nga Prishtina.

Në njoftimin e mbrëmshëm të policisë së Kosovës thuhet se shtetasi i RMV-së 50-vjeçar me iniciale H.F. është arrestuar në një aksion të përbashkët të FAST-it me njësinë e hetimeve për narkotikë në Ferizaj.

“Me datë 14.10.2024, në qytetin e Ferizaj, nga Administrata për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor të PK-së, më saktësisht njësiti FAST, i mbështetur nga departamenti për hetimin e narkotikëve në Ferizaj, është kryer një aksion i koordinuar policor, gjatë të cilës është ndaluar shtetasi nga Maqedonia e Veriut me iniciale H.F, (viti i lindjes 1974), i cili me fletarrest ndërkombëtar nga Republika e Maqedonisë së Veriut kërkohet për vuajtje të dënimit me burgim prej gjashtë vjetësh”, thuhet në njoftim.

Policia e Kosovës njofton se pas përfundimit të procedurave, me vendim të Prokurorisë Speciale, i dyshuari është dërguar në mbajtje policore për 48 orë, për të vazhduar me procedurat tjera ligjore.

