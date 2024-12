Arrestohet një person në Shkup, kërkohej për vuajtjen e dënimit me burg

Në Shkup në mëngjes në 06.05 në rrugën “Dizhonska”, nga ana e nëpunësve policorë të Ekipit operativ për ndjekje pranë SPB Shkup, kanë privuar nga liria personin B.U. (50) nga Shkupi.

“Me datë 25.12.2024 në ora 06:05 në rrugën “Dizhonska” në Shkup, zyrtarë policorë nga Ekipi Operativ Operativ Kërkimor i SPB Shkup, kanë ndaluar B.U. (50) nga Shkupi, i cili kërkohej me urdhër të dënimit me burg në kohëzgjatje prej një viti në lidhje me nenin 292 (krime të rënda kundër sigurisë së përgjithshme) të Kodit Penal.

Personi do t’i dorëzohet institucionit penal kompetent”, thonë nga MPB.

