Arrestohet një inspektore ndërtimore për shkak të marrjes së ryshfetit

Sektori i Punëve të Brendshme Kumanovë në bashkëpunim me Departamentin e Policisë Kriminale pranë MPB-së sot (01.11.2024) në ora 13:30 ka vepruar me urdhër të Prokurorisë Publike Kumanovë për zbardhjen e veprës penale “marrje e ryshfetit” me çka ka arrestuar L.T nga Kumanova, inspektore e autorizuar ndërtimore në Komunën e Kumanovës, e cila është konstatuar se ka pranuar ryshfet prej 4.000 euro.

“Me datë 25.09.2024, një qytetar ka raportuar në SPB Kumanovë se inspektorja e autorizuar ndërtimore L.T në komunën e Kumanovës, e cila po ushtronte kontroll në një objekt në ndërtim të cilin i dëmtuari po e ndërton dhe në të cilin i pandehuri gjatë kontrollit të procesverbalit ka konstatuar devijim nga leja e ndërtimit dhe për të mos i lëshuar vendim për ndërprerjen e ndërtimit dhe mos paraqitjen e raportit përkatës pranë organeve kompetente i ka kërkuar ryshfet, fillimisht në shumën prej 1.500 euro, që më 31.10.2024 t’i kërkojë 4.000 euro”.

“Pas pranimit të kallëzimit është njoftuar Prokuroria e Kumanovës dhe janë ndërmarrë masat përkatëse. Viktimës i janë dhënë para të përpunuara teknikisht, të cilat ia ka dhënë L.T, në një lokal në Kumanovë. Pasi ajo i ka marrë paratë, është privuar nga liria nga zyrtarët policorë”.

“Pas dokumentimit të plotë të rastit, L.T. do të paraqitet para prokurorit publik kompetent në Prokurorinë Publike Kumanovë”, thonë nga MPB

