Apasiev: Ndryshimet kushtetuese do të bëhen, por jo para zgjedhjeve lokale

Kryetari i partisë “E Majta”, Dimitar Apasiev sot ka deklaruar se në margjina po thuhet se VMRO-DPMNE dhe VLEN kanë marrëveshje xhentëlmene që të mos ndërhyjnë në portofolet qeveritare.

Apasive thotë se ka besim se do të zbatohen ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e bullgarëve në preambulë, por pa partinë e tij, sepse thotë se do të qëndrojnë kundër.

“Nuk do të bëhen para zgjedhjeve lokale sepse kjo do t’i shpërthejë ballonin e VMRO-DPMNE-së si parti popullore. Do të vazhdojnë, qeveria është e ëmbël dhe e shihni që çdo gjë që mohuan në fushatë dhe më parë, tash po e festojnë si një mrekulli diplomacie për Marrëveshjen e Prespës ose tani po priten shirita për “Bechtel dhe Enka”.

