Angellov: Shtatë zjarre aktive, për momentin nuk kemi nevojë për ndihmë nga jashtë

“Shtatë vatra zjarri janë aktive mëngjesin e sotëm, ndërsa të gjitha burimet janë angazhuar dhe për momentin nuk ka nevojë për ndihmë të huaj. Me zjarret aktuale po përballemi me sukses, ndërsa për sot parashikohen edhe reshje, të cilat nëse bien do ta stabilizojnë situatën, por po shuajmë në mënyrë aktive gjatë ditës, nuk presim të bjerë shi”, tha drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Stojançe Angelov.

Ai në një konferencë për media informoi se deri më tani janë lënduar disa zjarrfikës. Një zjarrfikës dhe një banor i vendbanimit kanë pësuar djegie gjatë fikjes së zjarrit, pardje komandanti i njësitit zjarrfikës të Shtipit i ka thyer të dy krahët duke rënë në luginë, ndërsa me të ka rënë edhe një zjarrfikës që ka lënduar njërin krah, ndërsa pardje një zjarrfikës vullnetar për shuarjen e malit Serta, theu krahun duke rënë nga një katërcikël.

Sipas Angelov, dje janë regjistruar gjithsej 27 zjarre në territorin e shtetit, në ambient të hapur dhe në pyll.

Ai përmendi se shumica e zjarreve janë në terrene të vështira për t’u arritur ose të paarritshme, prandaj edhe nëse do të merreshin më shumë zjarrfikës apo ushtarë e policë nuk do të ishin efektive, vetëm siguria e tyre do të vihej në pikëpyetje.

“Në Sertë janë vënë nën kontroll edhe zjarret, nuk ka djegie aktive, por situata po monitorohet nga afër. Ne nuk kemi nevojë për ndihmë të huaj, vendi ka burime të mjaftueshme të brendshme. Zjarret mbulojnë një territor të madh, punohet me një dinamikë të fortë, priten lëndime, edhe pse jemi shumë të kujdesshëm për këtë dhe jemi më të kujdesshëm për sigurinë e zjarrfikësve dhe popullatës”, nënvizoi Angelov.

Ai tha se dëmet nga zjarret do të përcaktohen më tej nga Pyjet Kombëtare ose Ministria e Bujqësisë.

