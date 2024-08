AMS: Në korrik u arrit rekord i ri! Për një muaj siguruesit investuan 21 milionë euro në sigurimet jo-jetë

Nga sigurimet vullnetare, më i shituri mbetet sigurimi i pronës me investime prej 3 milionë eurosh në një muaj, para sigurimit kasko me 2 milionë euro dhe sigurimit shëndetësor me 1.7 milionë euro. Korriku është një rekord për sa i përket shitjeve të sigurimeve jo-jetë, kryesisht për shkak se shitjet e sigurimit të detyrueshëm të makinave po rriten ndjeshëm, dhe kjo është rezultat i regjistrimit të më shumë se 85,000 automjeteve në vetëm një muaj.

Investimet e qytetarëve, institucioneve dhe kompanive në sigurimet jo-jetës në korrik arritën në 1,29 miliardë denarë (21 milionë euro). Ky përfaqëson një rekord, pra nivelin më të lartë mujor të investimeve në produktet e sigurimit në shtatë muajt e parë të vitit, sipas të dhënave zyrtare mujore të dorëzuara në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) nga të 11 shoqëritë e sigurimit që shesin sigurime jo-jetë.

Deri më tani, muajt me më së shumti investime në sigurime, sipas të dhënave zyrtare, ishin janari dhe qershori me nga 1,22 miliardë denarë (19,8 milionë euro). Kërkesa për sigurime në korrik është 13 për qind më e lartë se shitjet e sigurimeve jo-jetë në janar dhe në qershor.

Nga të gjitha klasat e sigurimit vullnetar, parashikohet se më shumë para investohen në sigurimin e pronës. Qytetarët, kompanitë dhe institucionet kanë lidhur mbi 14.000 kontrata në të cilat kanë investuar 184 milionë denarë (3 milionë euro).

Në vendin e dytë dhe të tretë sipas shitjes së sigurimeve vullnetare në korrik ishin sigurimi kasko për automjete dhe sigurimi shëndetësor privat (shtesë). Në korrik, të siguruarit kanë investuar 126,3 milionë denarë (2,05 milionë euro) në sigurim nga dëmtimi i automjeteve të tyre (kasko). Kjo është një rritje prej 9 për qind krahasuar me qershorin e këtij viti.

Nga shitja e sigurimit shëndetësor privat, kompanitë kanë grumbulluar 105,5 milionë denarë (1,7 milionë euro). Shitja e këtij produkti në muajin korrik është pak më e ulët se shitja në qershor të këtij viti.

Vlen të theksohet se në kulmin e sezonit të pushimeve verore, shitja e sigurimit të udhëtimit arriti në 44,8 milionë denarë (728.000 euro). Kjo është 16 për qind më shumë në krahasim me muajin e kaluar, pra qershorin. Një rritje prej 6 për qind ka edhe në shitjet e sigurimeve të shëndetit në udhëtim krahasuar me korrikun e vitit të kaluar.

Në klasën më të madhe të sigurimeve, rritjen më të madhe të shitjeve e ka sigurimi i përgjegjësisë automobilistike, i cili është edhe i detyrueshëm me ligj me çmime të rregulluara nga shteti. Kompanitë në korrik arkëtuan 693,4 milionë denarë (11,3 milionë euro) nga shitja e policave (sigurim i detyrueshëm që blihet me regjistrim, karton jeshil gjatë udhëtimit me makinë jashtë vendit dhe sigurim kufitar për të huajt që lëvizin nëpër Maqedoni). Krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, në korrik të këtij viti, shitjet janë rritur për mbi 60 milionë denarë (1 milionë euro).

Shitja e kartonit të gjelbër (sigurimi për udhëtimin me makinë jashtë vendit) në korrik ka kaluar 3 milionë euro dhe është 8 për qind më e lartë se i njëjti muaj i vitit të kaluar.

Një gjenerues kryesor i rritjes së shitjeve është sigurimi i drejtimit të automjetit në vend (TPL – sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë për makinën që shitet gjatë regjistrimit të automjetit).

Shitja e këtij sigurimi (çmimi i të cilit është rregulluar nga Qeveria) në korrik ishte 473 milionë denarë (7,7 milionë euro) dhe kjo është 11,3 për qind më shumë se korriku i vitit të kaluar. Duke qenë se çmimet e TPL-së nuk kanë ndryshuar, rritja e të hyrave nga shitjet është gjeneruar nga rritja e numrit të automjeteve të regjistruara në Maqedoni.

Në korrik të këtij viti, sipas të dhënave të Byrosë Nacionale të Sigurimeve (BNS), janë regjistruar mbi 85 mijë automjete. Kjo është 12 për qind më shumë automjete të regjistruara në korrik të këtij viti krahasuar me korrikun e vitit 2023.

Më shumë detaje në linkun e mëposhtëm https://aso.mk/mesechni-podatoczi-za-osiguruvanje-juli-2024-godina/

Agjencia për Mbikëqyrje të Sigurimeve

