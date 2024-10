Ahmeti solidarizohet me popullin boshnjak

Kryetari i Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, është solidarizuar me popujt – pas përmbytjeve të mëdha në Bosnjë, Shqipëri dhe rajon.

“Pamjet dhe lajmet nga Bosnja dhe Hercegovina, por edhe Shqipëria dhe vendet tjera, si pasojë e përmbytjeve, janë zemërthyese.

Ngushëllime familjeve të viktimave në Bosnje, solidarizohem me popullin boshnjak dhe me përpjekjet e shpëtimtarëve në këto ditë të vështira në përballje me përmbytjet vrastare dhe devastuese” – shkruan Ahmeti.

