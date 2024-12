Ahmeti për Grubin: Është mirë diku në hapësirat shqiptare, do të paraqitet para drejtësisë, por jo atë hakmarrëse dhe selektive

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti ka folur për ish-zëvendëskryeministri në RMV, Artan Grubi i cili gjendet në arrati pasi që është shpallur “non grata” nga Departamenti Amerikan i Shtetit, raporton Ekonomia Online.

Në një prononcim për media, Ahmeti ka deklaruar se vendndodhja e Grubit është në hapësirat shqiptare dhe se shumë shpejtë do të paraqitet tek organet e drejtësisë.

Por, për tu paraqitur tek organet e drejtësisë, Aliu ka thënë se drejtësia nuk duhet të jetë hakmarrëse dhe selektive, “Ne jemi kundër drejtësisë selektive dhe përdorjes së fyerjeve e shpifjeve me qëllime politike ditore, jemi të gatshëm të përgjigjemi në çdo moment”, ka shtuar Ahmeti.

“Artan Grubi nuk e kam takuar është mirë vendndodhja e tij sigurisht është në hapësirat shqiptare, është një proces që duhet të marrë epilog. nuk është arratisur nga Maqedonia ai është i gatshëm të paraqitet tek organet e drejtësisë të respektojë ligjet por jo në drejtësi hakmarrëse dhe selektive.

Ne jemi kundër drejtësisë selektive dhe përdorjes së fyerjeve e shpifjeve me qëllime politike ditore, jemi të gatshëm të përgjigjemi në çdo moment dhe kemi kërkuar që të bëhet në vend Vetingu dhe të hapet të gjitha partitë politike, të hapet hetim e të gjithë funksionarëve deri më sot. Deri në pikën e fundit do të punojmë dhe të luftojmë, urdhëroni dhe hapni hetim për të gjithë. Ai nuk ka ik ai do të përgjigjet organeve drejtësisë por me një dakordësi që drejtësia nuk do të keqpërdoret për qëllime politike”, ka thënë kreu i BDI-së.

Sipas DASH ish-zëvendëskryeministri dhe gjyqtari Enver Bexheti janë përfshirë në korrupsion.

