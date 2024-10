Ahmeti nga Likova: 10 vjet partitë maqedonase kanë punuar që ta vrasin politikisht Ali Ahmetin dhe BDI-në

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, nga Likova ka deklaruar se në takimin që ka patur me Zoran Zaevin dhe Oliver Spasovsakin, u ka thënë atyre se kanë bërë strategji që BDI duhet të varroset dhe politikisht të vritet Ali Ahmeti.

“10 vjet keni bërë koalicion me VMRO-në, i keni ndarë pushtetet, një votë kush fiton më shumë kryeministrin i dyti kryetarin e kuvendit, dikasteret do të ndahen, pesë LSDM pesë VMRO, pesë shqiptarët e ndershëm, për herë të parë mu rrëqeth trupi se MIllosheviqi e shpiku këtë shgqiptarët e ndershëm dhe shqiptarët e pandershëm. Kur e kam nndëghu për herë të parë më doli përpara surrati i Millosheviqit se unë isha shqiptarë i pandershëm bashkë me gjithë Lëvizjen studentore të asaj kohe”, ka deklaruar Ali Ahmeti, përcjell SHENJA.

