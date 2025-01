Ahmad al-Sharaa emërohet zyrtarisht president i Sirisë

Në një lëvizje historike si pasojë e rënies së regjimit të Partisë Baath dhjetorin e kaluar, administrata e operacioneve ushtarake të Sirisë ka njoftuar emërimin e Ahmad al-Sharaas si president kalimtar të vendit, si dhe shfuqizimin e Kushtetutës së vitit 2012 dhe shpërbërjen e parlamentit, ushtrisë dhe agjencive të sigurimit të ish-regjimit, transmeton Anadolu.

Siç raporton agjencia zyrtare e lajmeve SANA, në një njoftim ku shpallet “Fitorja e Revolucionit” gjithashtu thuhet se të gjitha fraksionet ushtarake, si dhe organet revolucionare politike dhe civile do të shpërbëhen dhe do të integrohen në institucionet shtetërore.

Kjo lëvizje gjithashtu përfshin shpërbërjen e Partisë Baath në epokën e Asadit dhe Frontit Kombëtar Progresiv, së bashku me të gjitha organizatat, institucionet dhe komitetet e lidhura, me ndalimin e reformimit të tyre me çfarëdo emri.

Administrata gjithashtu autorizoi al-Sharaan të krijojë një këshill të përkohshëm legjislativ për të mbikëqyrur qeverisjen derisa të miratohet dhe zbatohet një kushtetutë e përhershme.

MARKETING