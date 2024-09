A do të luante me një ekip me Ronaldon? Kjo ishte përgjigja e Messit

Ylli i Inter Miami aktualisht ka fituar tetë nga çmimet e lakmuara, me rivalin afatgjatë Ronaldo që pason nga afër me pesë, më i fundit ishte në vitin 2017.

Rivaliteti i dyshes ishte në më të ashpërn e tij kur secili konkurroi kundër njëri-tjetrit në La Liga, duke luajtur respektivisht për Barcelonën dhe Real Madridin.

Megjithatë, në atë kohë Messi tha se mund të parashikonte një të ardhme ku ai dhe ikona e Portugalisë do të luanin në të njëjtin ekip.

Kur u pyet në vitin 2015 nëse ai do të ishte i hapur për të luajtur në të njëjtën anë si Ronaldo, Messi tha: “Po, sigurisht. Gjithmonë më pëlqen të luaj me më të mirët dhe ai është njëri prej tyre. Mendoj se do të jetë e vështirë për ne të luajmë në të njëjtin ekip, por padyshim që do të doja”.

“Kam pasur fatin të luaj dhe të marr pjesë me shumë lojtarë shumë të mirë dhe, padyshim, do të doja ta bëja edhe me të”, kishte deklaruar Messi. /Telegrafi/