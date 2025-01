Zyrtari i Ham’asit: Izraeli pritet të lirojë 200 palestinezë në këmbim të 4 grave ushtare izraelite

Izraeli pritet të lirojë 200 të burgosur palestinezë, duke përfshirë me dënime të përjetshme dhe dënime të larta, në këmbim të katër ushtareve izraelite gra, të cilat do të lirohen të dielën, tha një zyrtar i Hamasit, transmeton Anadolu.

Ky njoftim u bë në një deklaratë nga Nader Fakhouri, zyrtar i medias i ngarkuar në Zyrën e Hamasit për Dëshmorët, të Plagosurit dhe të Burgosurit.

Fakhouri shpjegoi se “pjesa e dytë e fazës së parë të marrëveshjes së fraksioneve të rezistencës palestineze me pushtuesin izraelit do të fillojë të shtunën, më 25 janar”.

“Të shtunën, rezistenca do të shpallë emrat e të burgosurve izraelitë që do të lirohen, dhe në këmbim, pushtuesi do të sigurojë një listë të të burgosurve palestinezë që do të lirohen”, shtoi ai.

Sipas Fakhourit, “bazuar në këto dy lista, zbatimi aktual do të bëhet të dielën, më 26 janar, me lirimin e të burgosurve palestinezë dhe dorëzimin e të burgosurve izraelitë”.

Marrëveshja parashikon që çdo grua ushtare izraelite korrespondon me 30 të burgosur palestinezë që vuajnë dënim të përjetshëm dhe 20 me dënime të larta, vuri në dukje ai.

Ai sqaroi se nëse numri i grave ushtarake izraelite është më i vogël, do të zvogëlohet edhe numri i të burgosurve palestinezë të liruar, ndërsa sa i përket deportimit, ai tha se Egjipti do të jetë një nga destinacionet në këtë fazë.

Të dielën në mëngjes hyri në fuqi marrëveshja e armëpushimit të Gazës dhe faza e parë do të zgjasë 42 ditë, gjatë së cilës do të zhvillohen negociatat për fazën e dytë dhe të tretë, me ndërmjetësimin e Egjiptit, Katarit dhe SHBA-së.

Sipas marrëveshjes, Hamasi liroi tri gra izraelite në këmbim të 90 të burgosurve palestinezë, shumica e të cilëve ishin gra dhe fëmijë.

Në përgjithësi, Izraeli aktualisht mban më shumë se 10.300 të burgosur palestinezë, ndërsa rreth 96 të burgosur izraelitë mbahen në Gaza, me Hamasin që raporton se dhjetëra prej tyre janë vrarë në sulmet ajrore izraelite joselektive.

Gati 47.000 palestinezë janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 110.700 të tjerë janë plagosur në luftën gjenocidale të Izraelit në Gaza që nga 7 tetori 2023, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Lufta izraelite ka lënë më shumë se 11.000 njerëz të zhdukur, me shkatërrim të gjerë dhe një krizë humanitare që ka marrë jetën e shumë të moshuarve dhe fëmijëve në një nga fatkeqësitë më të këqija humanitare globale.

Në nëntor, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.

