Zyrtare! Olaf Shcholz kandidat për kancelar në zgjedhjet e Gjermanisë

Kancelari Federal Olaf Scholz është nominuar zyrtarisht si kandidat i socialdemokratëve për zgjedhjet gjermane, të cilat do të mbahen më 23 shkurt.

Në fakt, siç raporton gazeta mdr.de, shumica dërrmuese e 600 delegatëve – në konferencën e Partisë Social Demokrate (SPD) në Berlin – votuan në favor të 66-vjeçarit, me votim të hapur. Në fjalimin e tij, Scholz paralajmëroi për rreziqet e marrjes së pushtetit nga CDU/CSU.

Ai theksoi gjithashtu se shkurtimet e taksave të premtuara nga Partia Demokristiane (CDU/CSU) do ta bëjnë edhe më të lehtë për “milionerët dhe miliarderët” dhe se “njerëzit e zakonshëm do ta paguajnë faturën me shkurtime në kujdes, shëndetësi dhe pensione”.

Për më tepër, Scholz deklaroi se “situata e çrregullt” që mbizotëron në botë kërkon një qeveri me maturi, qartësi dhe përvojë.

Scholz u emërua unanimisht si kandidat për kancelar nga bordi ekzekutiv federal i SPD-së në fund të nëntorit, pavarësisht kritikave nga krahu rinor i partisë, SPD Jusos.

