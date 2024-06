Zjarr në një ndërtesë në Kuvajt, humbin jetën 41 punëtorë

Të paktën 41 persona kanë humbur jetën dhe 15 të tjerë kanë mbetur të plagosur, si pasojë e rënies së zjarrit në një ndërtesë në Kuvajt, sipas mediave shtetërore.

“Ndërtesa në të cilën ka rënë zjarri është përdorur për strehimin e punëtorëve dhe aty ka pasur një numër të madh punëtorësh. Dhjetra u shpëtuan, por për fat të keq pati shumë viktima”, sipas policisë.

Autoritetet thanë se zjarri ishte vënë nën kontroll dhe se kanë nisur hetimet për shkakun.

#BREAKING: 53 people killed and 40 injured in a Mangaf building fire in Kuwait's Southern Ahmadi Governorate. 5 among those killed are Indian. Indian Ambassador to Kuwait has left for the labour camp where fire erupted. Kuwait Govt orders massive demolition of illegal buildings. pic.twitter.com/P08oPG6iPO

