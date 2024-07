Zhvillohet një model i inteligjencës artificiale që do të parashikojë ecurinë e zjarreve pyjore

Shkencëtarët kanë zhvilluar një model të ri të inteligjencës artificiale të quajtur “cWGAN” për të parashikuar ecurinë e zjarreve pyjore, transmeton Anadolu.

Sipas revistës “Science Daily”, studiuesit nga Universiteti i Kalifornisë Jugore në SHBA përdorën të dhëna të marra nga imazhet e mëparshme satelitore në zhvillimin e modelit të ri të inteligjencës artificiale.

Studiuesit shpjeguan se modeli i quajtur “cWGAN” përdor të dhënat satelitore për të përcaktuar me saktësi se në cilin drejtim do të lëvizë zjarri, sa intensiv do të jetë dhe shpejtësinë e zjarrit.

Thuhet se modeli, i cili u testua për herë të fundit në zjarret pyjore në shtetin e Kalifornisë dha kontribut të madh në përpjekjet për shuarjen e zjarrit dhe evakuimin e zjarrfikësve.

MARKETING