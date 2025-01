Zgjedhjet në Kosovë, si do të votojnë 12 të akuzuarit nga Haga?

Nga Gjykata Speciale, në një përgjigje për Dukagjinin thanë se është çështje personale e tyre të vendosin se kur do të votojnë, por se i kanë marr të gjitha masat që kjo e drejtë t’u garantohet.

“Janë marrë të gjitha masat paraprake që të paraburgosurit të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre si qytetarë të Kosovës për të votuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Se a do të vendosin të votojnë dhe kur do ta bëjnë këtë është çështje personale e të paraburgosurve për të cilën nuk mund të komentojmë.”

Me këtë po pajtohen edhe monitoruesit e IKD-së e sipas KQZ-së kjo është përmbushur.

“Ashtu siç ndodh edhe në Kosovë që KQZ-ja organizohet që të shkojë në qendra të ndalimit në tërë territorin e Kosovës, që çdo i burgosur të ketë mundësinë që të votojë, ngjashëm duhet të ndodhë edhe në Hagë, ne e kemi ambasadën atje dhe KQZ-ja duhet ti përmbush obligimet e saj”, ka thënë hulumtuesja në IKD, Blendina Veliqi,

“Mund t’iu konfirmoj se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në kontakt me Dhomat e Specializuara për organizimin e votimit për shtetasit e Kosovës të cilët ndodhën në Hagë. Procesi i votimit do të organizohet në përputhje me rregullat e KQZ-së”, ka thënë zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi.

Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi akuzohen për krime lufte e krime kundër njerëzit, ndërkohë që Salih Mustafa e Pjetër Shala, tashmë janë dënuar për vepra të tilla.

Ndërkaq, Isni Kilaj, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Sabit Januzi, Ismet Bahtijari e Haxhi Shala akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, raporton RTV Dukagjini.