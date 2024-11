Zelensky: Kemi çdo shans për t’i dhënë fund luftës vitin e ardhshëm

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky beson se ka një shans të madh për t’i dhënë fund luftës në vitin 2025.

Ai e deklaroi këtë gjatë një bisede me mediat e huaja në kuadër të Konferencës së Tretë Ndërkombëtare të grurit nga Ukraina, raporton korrespondenti i Ukrinform.

“Sa i përket kohës kur do të përfundojë lufta… do të përfundojë kur Rusia të vendosë se dëshiron t’i japë fund luftës. Kur SHBA të marrë një pozicion më të fortë. Kur Jugu Global të qëndrojë me Ukrainën dhe në favor të përfundimit të luftës,” tha Zelensky. .

Kreu i shtetit theksoi se është i bindur se këto zhvillime do të ndodhin herët a vonë dhe do të merren vendime.

“Kjo do të jetë një rrugë e vështirë, por jam i bindur se kemi çdo shans për ta arritur këtë vitin e ardhshëm”, theksoi Zelensky.

