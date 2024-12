Zelensky bisedon me presidentin e Azerbajxhanit pas rrëzimit të aeroplanit: Rusia duhet të jap shpjegime

Volodymyr Zelenskyy ka deklaruar se Rusia “duhet të japë shpjegime të qarta” për rrëzimin e avionit të Azerbajxhanit dhe “të ndalojë përhapjen e dezinformatave” në një telefonatë me presidentin e Azerbajxhanit.

Presidenti ukrainas “e pranoi heroizmin e pilotëve dhe të gjithë ekuipazhit të aeroplanit” në bisedimet me Ilham Aliyev, sipas një postimi në llogarinë në X të Zelenskyt.

“Prioriteti kryesor tani është një hetim i plotë për të dhënë përgjigje për të gjitha pyetjet rreth asaj që ka ndodhur realisht”, tha Zelensky, shkruan skynews.

“Rusia duhet të japë shpjegime të qarta dhe të ndalojë përhapjen e dezinformatave”, shtoi ai.

“Fotografitë dhe videot tregojnë qartë dëmtimin e trupit të aeroplanit, duke përfshirë shpimet dhe gërvishtjet, të cilat tregojnë fuqishëm një goditje nga një raketë e mbrojtjes ajrore”, përfundoi lideri ukrainas.

Ndryshe, këto deklarata vijnë pasi Shtëpia e Bardhë tha se indikacionet e hershme sugjerojnë se aeroplani mund të ishte rrëzuar nga Rusia.

Zelensky u shpreh se do ta mbështesë Azerbajxhanin në këtë situatë me të gjitha mjetet e nevojshme dhe do t’u bëj thirrje vendeve të tjera që të ndihmojnë gjithashtu.

