Vuçiq: Në 10 ditët e ardhshme Qeveri ose zgjedhje të reja

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha mbrëmë se dorëheqja e kryeministrit mund të çojë deri në zgjedhje të parakohshme parlamentare ose përpjekje të shumicës në pushtet për të formuar Qeveri të re. Vuçiq në konferencë për media tha se disa orë pas dorëheqjes së Millosh Vuçeviqit vendimi do të merret brenda 10 ditëve të ardhshme. Ai hodhi poshtë kërkesën e opozitës për Qeveri të përkohshme dhe paralajmëroi se është tronditur stabiliteti i Serbisë.

“Serbia do të ruajë stabilitetin, Serbia do të ruajë paqen. Në 10 ditët e ardhshme do të marrim vendim nëse do të mbajmë zgjedhje apo do të formojmë qeveri të re”, tha Vuçiq.

